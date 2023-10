UNAHOTELS T Hotel Cagliari: da sempre l’ospitalità più vera in Sardegna

Il T Hotel è sempre stato sinonimo di accoglienza nella nostra città, in quanto scelto come meta di vacanze e viaggi di lavoro da persone provenienti da ogni angolo del mondo.

L’Albergo 4 stelle di Cagliari dalla posizione strategica conserva ininterrottamente dal 2005 ad oggi il primato di struttura ricettiva più avveniristica nel panorama turistico-alberghiero cagliaritano e dell’intera Isola, grazie all’intuizione dello Studio Marco Piva che ne ha curato il design dell’interno.

Il Progetto futuristico che ha dato vita alla sua storia ha, fra i tanti pregi che lo contraddistinguono, quello di essere stato in grado di predire già diciotto anni fa le tendenze più in voga nel presente: il pregio di essere pioniere nell’industria alberghiera sarda dell’infondere nella cultura della clientela locale l’abitudine di frequentare quotidianamente una struttura ricettiva, quando ancora questa era considerata dalla collettività esclusivamente ai fini turistici in senso stretto. Infatti, l’Hotel dall’iconica Torre è stato il primo, a Cagliari, ad aprire le proprie porte ai cittadini che ormai sono diventati nel tempo suoi clienti affezionati, frequentandolo ormai abitudinariamente per i più diversi motivi: dalla colazione al tè pomeridiano; dall’aperitivo al brunch – ormai diventato un appuntamento imperdibile – dal pranzo alla cena; oppure, per concedersi memorabili momenti di relax alla TSpa.

Oggi l’Hotel, ribattezzato a maggio di quest’anno col nome di UNAHOTELS T Hotel Cagliari in forza dell’affiliazione al Gruppo Una S.p.A. – il più grande colosso alberghiero italiano in Italia, che col suo prestigio, ne rafforza la già pluriaffermata fama di campione di ospitalità – è consapevole della propria qualità di attrattore del turismo in Sardegna e, in quanto tale, è molto concentrato sullo sviluppo dei temi di sostenibilità intesa sia in ambito sociale che ambientale ed economico.

Il programma di innovazione che l’Albergo dall’iconica Torre si impegna di sviluppare nel prossimo futuro ha ad oggetto una significativa transizione energetica, sostenibile ed ecologica.

Nello specifico, l’impegno è quello di essere in breve tempo la struttura che produce più energie rinnovabili in città, divenendo entro la prossima primavera totalmente carbon free, ossia con zero emissioni CO2. A partire dal sistema fotovoltaico di recente implementazione, gli investimenti che l’Impresa che ne detiene sia la proprietà che la gestione intende effettuare al riguardo sono numerosissimi. Due esempi molto importanti sono: la sostituzione di due gruppi frigo e macchinari che sfruttano gas refrigeranti a bassissimo impatto ambientale (R32) e un conseguente spegnimento delle caldaie a gasolio arrivando a zero emissioni CO2 e un consistente risparmio energetico.

Le novità non sono finite!

Anche sotto il profilo dell’ottimizzazione del prodotto, sono tantissimi gli investimenti che la struttura è in procinto di realizzare per le sue 207 diverse camere di tipologia classic, deluxe, junior suite e suite, compresa la suite presidenziale collocata al 14°piano della Torre, con novità importanti e un nuovo concept di bedding modernissimo, la sostituzione della moquette con il tatami e una nuova domotica intelligente capace di sfruttare la tecnologia più avanzata a garanzia del rispetto dei principi capisaldi della eco-sostenibilità.

Inoltre, UNAHOTELS T Hotel Cagliari intende confermare la sua presenza nell’offerta delle serate in città anche per l’autunno-inverno 2023-2024 con una serie di eventi, cominciando con l’inaugurazione della nuova stagione dei suoi brunch di successo. Si partirà con l’imperdibile Brunch d’ Autunno in Sardegna del 22 ottobre: le sapienti mani del talentuoso Excecutive Chef Damiano Deidda e del pasticciere Gabriele Giambastiani esalteranno i sapori e i profumi autunnali, rendendo sempre omaggio alla tradizione sarda più autentica. Un’ offerta gastronomica originale e di qualità, con Chef attenti alla tradizione gastronomica del sud Sardegna e ai prodotti del territorio per i nostri ospiti del TBistrot e un raffinato Menù di finger food d’autore creato dallo Chef stellato Igles Corelli, lo chef di Ferrara famoso per la sua creatività che ha disegnato una carta dai sapori intensi per il nuovo spazio del T15, un roof top sulla città con un panorama unico che guarda Cagliari dalla spiaggia del Poetto al Castello di San Michele.

Fin dall’apertura il THotel si è fatto notare per l’innovazione e il concept internazionale che ha stravolto da subito il vecchio modo di fare ospitalità; l’esperienza dell’hotel è completata da una serie di eventi artistici e culturali che promuoviamo negli ampi spazi della hall piena di luce: al momento l’esposizione più colorata della città è dedicata all’arte moderna con oggetti originalissimi e opere d’autore di grandi artisti sardi e non. Il 30 ottobre la serata sarà dedicata al finissage con un saluto agli artisti, occasione per godere ancora dello spazio verde all’aperto del TGarden e per gustare i fantasiosi cocktail del bartender Piermario Baule, riferimento in hotel dei frequentati aperitivi serali, spesso accompagnati da buona musica.