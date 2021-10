“Una villa di Torre delle Stelle da mezzo milione di euro pagata coi soldi dei malati di Lourdes”

Una villa a Torre delle Stelle pagata 430mila euro, soldi che sarebbero stati presi dai fondi dell’Unitalsi, destinati però ai malati e ai loro viaggi-pellegrinaggio a Lourdes. La trasmissione di Rai 3 “Report” è tornata sull’inchiesta, che ha già portato a 4 rinvii a giudizio disposti dal giudice per le udienze preliminari lo scorso 4 ottobre. Nel mirino anche gli ex presidenti dell’Unitalsi della sezione di Roma Alessandro Pinna ed Emanuele Trancalini. Le accuse sono pesanti: si va dal riciclaggio alla appropriazione indebita. Movimenti di denaro avvenuti sulla pelle dei tantissimi fedeli, malati e volontari protagonisti dei viaggi al santuario francese. E la Sardegna entra nella spinosa vicenda per via di una villa, nella porzione di Torre delle Stelle nel Comune di Sinnai, che sarebbe stata pagata con i soldi dell’Unione ammalati trasporto a Lourdes e santuari internazionali, una realtà cattolica che esiste da oltre un secolo. Raggiunto da uno degli inviati del programma, Pinna ha rigettato le accuse, dicendo che “nessun centesimo è stato distratto dai fondi dedicati ai malati”, affermando poi che sarebbe tutta colpa “di invidie e gelosie che ci sono nel mondo cattolico”.

Sia Pinna sia Trancalini avrebbero distratto dalle casse dell’Unitalsi poco meno di due milioni di euro, riuscendo a comprare la villa in Sardegna grazie a molti assegni girati ad amici, complici vari e collaboratori.

