Cane smarrito a Domusnovas, qualcuno lo riconosce?

Questo cane maschio taglia media si trova in data 24 ottobre, nel territorio di Domusnovas, località sa Crovassa, vicino all’ingresso della grotta di san Giovanni lato nord. Sicuramente è smarrito da diversi giorni in quanto si notano le costole, ma purtroppo non ha il collare. Dolcissimo e affettuoso. Divulgate per favore, magari si rintraccia il padrone.