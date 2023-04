Una commessa e un parrucchiere: ecco chi saranno quest’anno gli sposi del Matrimonio Selargino

Valentina Plaitano, commessa, vent’anni, e Lorenzo Atzeni, parrucchiere, cinque anni in più: sono loro i futuri sposi dell’Antico Sposalizio selargino di questa edizione; la coppia più giovane della storia, pronta a giurarsi amore eterno e a coronare il sogno portato avanti da una vita: “Entrambi desideravamo sin da bambini poterci sposare con questo antico rito, è per noi un grandissimo onore e anche un privilegio”, dice Valentina, che non riesce a trattenere le lacrime. Lorenzo la osserva con amore: <Ci ha fatto incontrare la sua migliore amica, e da quel momento non ci siamo più separati. È un passo importantissimo ma siamo assolutamente convinti nonostante qualcuno ci dia quasi dei “pazzi”. Ma d’altronde senza un pizzico di “follia” la vita sarebbe monotona>, dice lui sorridendo.

Questa mattina la presentazione ufficiale in aula consiliare, alla presenza del sindaco, della Giunta al completo, del direttivo della Pro loco, degli amici e dei familiari degli sposi. A fare gli onori di casa il primo cittadino Gigi Concu: <È un vero piacere vedere una coppia così giovane e bella pronta a unirsi in matrimonio e così legata a una delle tradizioni più sentite e intime della nostra Comunità>, commenta. <La loro presenza conferma che, contrariamente a chi ha messo in dubbio la realizzazione dell’evento, anche quest’anno l’Antico Sposalizio ovviamente ci sarà. E come sempre faremo il possibile per rendere la manifestazione una festa di tutti i selargini e per dare a quello che senza dubbio rappresenta l’evento più identitario di Selargius un ruolo sempre più da protagonista a livello regionale, un’occasione di promozione e richiamo sempre più forte. Complimenti Valentina e Lorenzo, saremo al vostro fianco anche dopo il matrimonio, e grazie alla Pro Loco per il grande lavoro svolto ogni anno>. La parola passa a Oriana Bernardi, assessore alla Cultura: <Mi unisco alle congratulazioni a Valentina e Lorenzo, ho iniziato con loro il percorso che ci porterà il dieci settembre alla celebrazione della loro unione>, premette. <È per me un onore e un piacevole onere accompagnarli nel cammino verso la loro nuova vita. È il mio primo matrimonio per il ruolo che ricopro, sono dunque uno spettatore privilegiato poiché avrò l’opportunità di seguire passo passo gli sposi e scoprire ogni sfaccettatura di questo rito unico nel suo genere, che rappresenta una delle pagine più vere e autentiche dell’identità selargina>. La chiusura è di Gianni Frau, storico presidente della Pro Loco: <Abbiamo una coppia bellissima, due giovani molto motivati e attaccati alla tradizione, questo ci riempie di orgoglio. Oggi inizia per loro un percorso che come di consueto si chiuderà le seconda domenica di settembre con la celebrazione del rito. Ovviamente non mancheranno le varie tappe che come da tradizione porteranno tutta la comunità a rivivere una pagina della storia più antica di Selargius>.