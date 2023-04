Poggio dei Pini, parte finalmente la messa in sicurezza della diga. Solinas: intervento fondamentale

“L’intervento sulla diga di Poggio dei Pini, con la realizzazione delle opere accessorie, è di particolare importanza per la messa in sicurezza di un’area già teatro di eventi drammatici. Parliamo di lavori attesi da tempo. Con la consegna dei lavori possono finalmente partire i cantieri. Quello del contrasto al dissesto idrogeologico rappresenta un tema centrale per l’Isola e una priorità per la Regione che nell’ultima Finanziaria ha stanziato 149 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di interventi mirati a questo scopo”.

Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, che questa mattina ha partecipato all’incontro in programma a Poggio dei Pini, nel territorio di Capoterra, in occasione della consegna dei lavori di messa in sicurezza della diga. Presente l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, il sindaco di Capoterra, i rappresentanti della Cooperativa Poggio dei Pini e i vertici e i tecnici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ente responsabile dell’invaso e soggetto attuatore dell’intervento finanziato dalla Regione per oltre cinque milioni di euro.

L’intervento di messa in sicurezza, più nello specifico, prevede la realizzazione di uno sfioratore superficiale dal lago principale (con annesso un manufatto di manovra e controllo dei sistemi di scarico), l’allargamento del canale fugatore, la mitigazione ambientale delle sponde, la sistemazione della piccola diga a valle, la realizzazione della casa di guardia dello sbarramento e la realizzazione dell’interconnessione da cui sarà resa disponibile l’acqua per un futuro utilizzo irriguo. I lavori seguiranno più fasi in funzione della tutela ambientale.

“La consegna dei lavori – dichiara l’assessore Saiu – rappresenta un momento importante per un’opera strategica per la comunità del territorio e sulla quale la Regione si è già detta disponibile anche a un’integrazione delle risorse finanziarie, qualora questa si rendesse necessaria. L’opera consentirà di raggiungere livelli importanti e il transito in sicurezza di una portata d’acqua superiore a quella che si verificò in occasione della drammatica alluvione del 2008. L’intervento sulla diga di Poggio dei Pini, portato avanti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, testimonia la proficua collaborazione tra la Regione e i Consorzi di Bonifica dell’Isola. La lotta al dissesto idrogeologico rappresenta una delle sfide più importanti per chi governa e governerà la Sardegna”.