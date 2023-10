“Una Cagliari da favola” al Teatro Doglio

Dopo i successi del Gruffalò e della Famiglia Addams, Teatro Doglio presenta “Una Cagliari da Favola”, la straordinaria rassegna di spettacoli per famiglie che porta a Cagliari il magico mondo di “Teatro da Favola”, la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi e immersivi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie battendo ogni record di incassi e presenze a Roma e Milano.

La rassegna comprende “La Famiglia Transylvania”, in programma il 4 Novembre (alle 15:30 e alle 18:00), “Il Grinch che odiava il Natale” (23 Dicembre 2023) per continuare con “Una famiglia di INCANTO” (27 Gennaio 2024) e “INSIDE and OUT of me” il 24 Febbraio 2024.

La compagnia “Un Teatro da Favola” di Pietro Clementi, nata 7 anni fa con la volontà di creare dei veri e propri momenti di felicità famigliare, è riuscita in brevissimo tempo a dar vita ad un vero e proprio fenomeno teatrale con il suo palinsesto dedicato a tutti i membri della famiglia: protagonisti degli spettacoli, i bambini potranno interagire con i personaggi, urlare e cantare in un’esperienza teatrale interattiva senza precedenti, mentre gli adulti si divertiranno con citazioni e parodie che solo loro potranno apprezzare.

Capace di raggiungere anche più di 4000 spettatori a weekend, la compagnia “Un Teatro da Favola” – dopo aver registrato il sold out in tutti gli spettacoli andati in scena al Teatro Manzoni di Milano e Roma da Ottobre 2022 ad Aprile 2023 – ha di recente rinnovato il contratto con Fininvest per la realizzazione di altri 12 spettacoli nel prestigioso Teatro Manzoni di Milano da Ottobre 2023 ad Aprile 2024 che si aggiungono agli 11 spettacoli al Manzoni di Roma e ai 4 in programma al Teatro Doglio di Cagliari.

Line-up

4 Novembre 2023: “La famiglia Transylvania” (due spettacoli, alle 15:30 e alle 18:00)

Campione di incassi con più di 50.000 spettatori, tanto da ispirare la pubblicazione dell’omonimo romanzo per bambini edito dalla Galucci Editore, “La famiglia Transylvania” arriva in Sardegna con un’unica data al Teatro Doglio. Uno show esilarante che trasmette un forte messaggio sull’accoglienza, la convivenza di culture diverse e contro il razzismo attraverso i personaggi di Jack Tripper, e del suo consuocero, che scoprirà essere il Conte Dracula in persona.

Dalle 14:30 alle 18:30 il Giardino D’inverno di Teatro Doglio di recente ristrutturazione, per l’occasione verrà trasformato nel “Giardino Di Transylvania” e sarà aperto a tutti i visitatori con il Dracula’s Bar, il Trucca-BOO, l’Halloween Book Corner e tante novità.

23 Dicembre 2023: “Il Cattivo Grinch che odiava il Natale”

Personaggio immaginario, protagonista / antagonista del romanzo omonimo, di fumetti e alcuni film, il Grinch è stato creato nel 1957 dallo scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss. La versione di Teatro Doglio firmata da Un Teatro da Favola è uno spettacolo natalizio esilarante, ambientato nel paese di Chissarà nel periodo di Natale. Nel suo covo solitario il Grinch, dispettoso mostro verde, in compagnia del suo dolcissimo cane Max, ha un piano per sabotare la festa più bella dell’anno a tutto il paese. L’incontro con una bambina gli cambierà (letteralmente) il cuore.

27 Gennaio 2024: “Una famiglia di INCANTO”

Uno spettacolo divertente e allegro, con canzoni cantate dal vivo e uno splendido messaggio sull’importanza dell’unità familiare. Nella Famiglia di Incanto ogni componente infatti ha un grande potere. Una strana maledizione si sta abbattendo sulla casa e ’unica ragazza senza poteri sarà la chiave per salvare tutta la famiglia.

24Febbraio 2024: “INSIDE and OUT of me”

“INSIDE and OUT of me” è uno dei più’ grandi capolavori per tutta la famiglia degli ultimi anni. Uno spettacolo che esplora le emozioni dei nostri figli e di noi stessi attraverso le vicissitudini di Riley, una ragazza di 11 anni, nella cui mente vivono cinque emozioni – Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza- che cominceranno ad andare in tilt.

Le vendite per “La Famiglia Transylvania” (4 Novembre) sono aperte sul sito di Box Office Sardegna e in tutti i punti vendita autorizzati. Attraverso gli stessi canali, sarà possibile acquistare i biglietti per “Il Cattivo Grinch che odiava il Natale” a partire da lunedì 6 novembre, e in prevendita presso la biglietteria di Teatro Doglio sabato prossimo. Le vendite per “Una famiglia di INCANTO” (27 Gennaio 2024) e “INSIDE and OUT of me” (24 Febbraio 2024) saranno, invece, attive dal 1 dicembre. Disponibile, inoltre, per tutti gli show dedicati alle famiglie il “Biglietto Family Galleria” con tariffa speciale per l’acquisto di biglietti per 2 adulti e 2 bambini.

Teatro Doglio



Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura.

In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio.

Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e internazionale