Una bomba a mano in una grotta, intervento degli artificieri dell’Esercito a Baunei

Gli artificieri dell’Esercito, appartenenti al 5° reggimento genio guastatori della Brigata “Sassari”, hanno effettuato ieri il brillamento di un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale che è stato ritrovato presso l’altopiano del Golgo, nell’entroterra di Baunei (NU). L’intervento, finalizzato a rimuovere una bomba a mano di nazionalità italiana, che si è reso particolarmente complesso per via del luogo di ritrovamento, una grotta di 30 metri di profondità, ha richiesto anche il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, della Croce Rossa Italiana, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri della stazione di Baunei. La bonifica degli artificieri del 5° reggimento genio guastatori ha richiesto lo sgombero per un raggio di circa 400 metri dal sito di brillamento. La discesa nella cavità per il prelevamento dell’ordigno dal sito di rinvenimento è stata eseguita con tecniche di calata e recupero specifiche del soccorso speleologico. Le operazioni di brillamento sono state autorizzate e coordinate dal Comando delle Forze Operative Sud di Napoli, a seguito di espressa richiesta dalla Prefettura di Nuoro.