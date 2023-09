Un tumore si porta via in pochi mesi Veronica, emigrata sarda a Londra: lacrime a Sarroch

È morta stroncata da un tumore contro il quale ha lottato ma che, in poco tempo, ha purtroppo avuto la meglio. Veronica Lenti aveva cinquantaquattro anni e da tempo aveva lasciato Sarroch per lavorare a Londra. Lì, nella capitale inglese, aveva trovato un lavoro sicuro come cameriera ai piani in un hotel. Accanto a lei c’era il compagno, Simone Cabras. Una nuova vita all’estero, di sicuro meno preoccupazioni rispetto alla Sardegna. Poi la comparsa improvvisa della “bestia”: “Veronica aveva fatto gli esami e una colonscopia l’anno scorso, qui in Inghilterra le regole sono diverse per i controlli medici e l’avrebbe potuto fare solo quest’anno”. Non c’è stato, purtroppo, il tempo, la Lenti è morta due giorni dopo il suo cinquantaquattresimo compleanno. La donna lascia i genitori, Mario e Gabriella, un fratello e una sorella, Paolo e Alessia, e tanti altri parenti.

Tra i moltissimi messaggi di cordoglio c’è anche quello di Tore Mattana, ex sindaco di Sarroch: “Tristezza infinita, un bacio sino al cielo e un abbraccio alla famiglia di Veronica”. Il funerale si terrà domani, giovedì 28 settembre 2023, alle 16, nella parrocchia di Santa Vittoria a Sarroch.