Un Cagliari a due facce, 0-2 contro l’Inter: benvenuti in serie A

L’Inter batte il Cagliari 2-0 e i rossoblù, dopo tante gare positive, incappano in una amara sconfitta, proprio all’esordio nella massima serie davanti al pubblico della Unipol Domus. Nerazzurri avanti al minuto ventuno: Dumfries viene servito ottimamente da Weah e insacca alle spalle del portiere dei sardi. Al minuto 30 il raddoppio di Lautaro Martínez. Poi, poche emozioni: Pavoletti finisce out per un problema ala coscia e al suo posto Ranieri fa entrare Luvumbo.

Nel secondo tempo è proprio Luvumbo a finire per terra durante un contatto molto dubbio in area interista, ma l’arbitro non fischia il rigore. Appena due occasioni per i sardi nella ripresa, ma nulla di eccezionale. L’Inter sfiora il tris nel finale con un tiro di Calhanoglu che rimbalza sul palo. Finisce due a zero per l’Inter, il Cagliari resta fermo a quota un punto in classifica, frutto del pari alla prima giornata col Torino. Prossimo match, sabato due settembre alle 18:30 contro il Bologna.