A un anno dall’insediamento della giunta Zedda, il consigliere di opposizione Giuseppe Farris rompe il silenzio e affida ai social un bilancio decisamente critico sull’operato dell’amministrazione. In un lungo post, dai toni sarcastici e taglienti, Farris elenca una per una le promesse disattese del primo anno del terzo mandato di Massimo Zedda. “È trascorso un anno dall’elezione del Zedda ter, tornato trionfalmente alla guida della città sulla scia della vittoria alle regionali di Alessandra Todde e del malcontento diffuso verso la Giunta Truzzu”, esordisce Farris, che punta subito il dito su quello che era stato lo slogan elettorale dell’attuale sindaco: “Andiamo oltre”. “Massimo nostro prometteva, in campagna elettorale, di voler “andare oltre”. Ma, dopo 12 mesi, mi chiedo: OLTRE COSA ESATTAMENTE?”, scrive il consigliere.

Poi l’affondo punto per punto. Sulla TARI, definita “già da record nazionale” e destinata a salire nonostante l’alto livello di raccolta differenziata: “Ci avevano raccontato che più si differenziava, meno si sarebbe pagato. Eppure la città è semplicemente lurida”. Altro tema caldo, la sicurezza. Farris critica la risposta del sindaco ai continui episodi di cronaca nera: “Certo, dice il Sindaco che “chi delinque lo prendiamo sempre”. Come assicurare un familiare che, quando morirà, verrà celebrato il funerale”. La viabilità è, secondo il consigliere, in una condizione di collasso, peggiorata dall’apertura dei cantieri della metropolitana in viale Diaz: “Non oso immaginare cosa accadrà quando inizieranno (fra non poco, beninteso) i lavori per la tratta Via Roma/Piazza Matteotti”. Infine, l’attacco ai cantieri ancora in stallo, con un riferimento diretto al mercato civico di San Benedetto: “A febbraio hanno deportato, in fretta e furia, i concessionari nel lager di Piazza Nazzari e, ad oggi, non c’è ancora il progetto esecutivo per la riqualificazione del vecchio mercato”. Il post si chiude con una frase che riassume tutto il malcontento espresso: “Andiamo oltre… la soglia della pazienza”.