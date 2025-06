Una corsetta serale trasformata in una scena da film, tra traffico, velocità e incoscienza. Succede a Quartu Sant’Elena, dove un runner, anziché seguire il percorso pedonale, decide di attraversare una delle strade più pericolose della città sfidando auto e regole. Il tutto con un’agilità sorprendente, ma un rischio altissimo. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 20, all’uscita di via Italia (Quartello). Il protagonista, un runner solitario, ignora lo stop, attraversa la statale 554, salta con slancio il guardrail e prosegue verso la collina di fronte, come se nulla fosse.

A raccontare quanto accaduto è un automobilista di passaggio, testimone diretto: “È accaduto intorno alle 20 di ieri sera, uscendo da via Italia (Quartello) per immettersi sulla ss554 in direzione Poetto, lo stop ripreso nel video è adiacente la 554. L’incosciente ‘brucia’ lo stop, attraversa la 554, salta l’ostacolo (il guardrail) come un mezzofondista e prosegue come se nulla fosse in direzione della collina di fronte”. Un gesto che poteva costare caro e che mostra in modo chiaro quanto basti un attimo di imprudenza per sfiorare la tragedia.