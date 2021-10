Un altro pauroso incidente sul litorale di Quartu, giovane finisce con l’auto dentro un giardino a Flumini: è gravissimo

C’è un altro grave incidente, avvenuto sempre nel via Leonardo da Vinci a Quartu Sant’Elena, non distante dal terribile schianto tra tre automobili, con tre feriti gravi finiti all’ospedale. Un giovane al volante di un’utilitaria è finito dentro il cortile di un’abitazione, nei pressi di via del Galeone. L’auto si è ribaltata e il guidatore è stato trasportato a sirene spiegate, in gravi condizioni, al Policlinico di Monserrato, con ferite vistose alla testa. Sul posto, in azione per i rilievi e per l’esatta ricostruzione dello schianto, stanno intervenendo i carabinieri della compagnia di Quartu.