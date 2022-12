Un 2022 da dimenticare per i colori rossoblu, poi il finale col botto con il ritorno di Claudio Ranieri

Un 2022 da dimenticare per i colori rossoblu.

Si conclude finalmente il 2022 per il Cagliari , un anno che ha portato ad una delle retrocessioni peggiori dell intera storia calcistica rossoblu ,ad

avvicendamenti in panchina a dir poco infelici e che ha visto in sequenza errori gestionali clamorosi .

All’ amarezza per una retrocessione assurda si e’ aggiunta la delusione per un girone d’andata mediocre , confusionario e povero di emozioni .

Ci si aspettava una stagione all’insegna del riscatto ed invece si e’quasi materializzato lo spettro di un altro possibile disastro sportivo.

All’alba del nuovo anno si intravede uno spiraglio di luce , portato da un tecnico che al rientro in Sardegna dopo 31 anni provera’a ricostruire

l’immagine di una squadra che nel corso dell’ ultimo anno e’ apparsa sempre piu’ sbiadita ed incolore.

Giuseppe Tamponi