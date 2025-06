Bruttissima vicenda accaduta nelle scorse ore Bologna. Due uomini, Luca Monaldi di 54 anni e Luca Gombi di 50, coppia unita in unione civile, sono stati ritrovati senza vita quadra mattina nella loro abitazione in piazza dell’Unità. A dare l’allarme un vicino , allertato dalle urla. Stando ad una prima ricostruzione, i due sono stati uccisi brutalmente con un coltello: uno è stato sgozzato. Gli inquirenti sono sulle tracce di un terzo coinquilino, Gennaro Maffia, 48 anni, italiano nato in Venezuela, dove ha una famiglia e a cui era stata affittata una stanza. Sembrerebbe che ci fossero forti dissapori fra i tre uomini perché le vittime avevano intenzione di vendere la casa per trasferirsi in campagna. Questa ipotesi avrebbe scosso Maffia, costretto a lasciare l’abitazione.

Anche il cugino del 48enne conferma: “Venerdì mi avevano chiamato e sono venuto a parlare con lui. Era molto agitato, diceva che qualcuno lo voleva uccidere. Aveva paura. Ed era preoccupato anche perché doveva lasciare la stanza”.