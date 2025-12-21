Tragedia questo pomeriggio a Cava de’ Tirreni. Un uomo di 40 anni, Diego Di Domenico, ha ucciso a coltellate la compagna Anna Tagliaferri e poi si è buttato dalla finestra. Stando a quanto emerso, anche la madre della vittima sarebbe ferita. L’uomo è morto sul colpo, la donna in ospedale.

A scriverne pubblicamente il sindaco Vincenzo Servalli: “Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese – si legge sul suo profilo Facebook – ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia”.

La vittima era molto conosciuta in zona per la sua pasticceria di famiglia Tirrena.

Si indaga sulle ragioni del gesto. Intanto, per rispetto di Anna e della famiglia tutte le attività previste in questi giorni di festa sono state sospese.