Uccisa in casa a coltellate dalla madre, Oristano e la Sardegna sotto choc per Chiara Carta

La tredicenne colpita più volte nel bagno e lasciata in un lago di sangue. Monica Vinci, in preda alla follia, si è gettata dal balcone ed è in fin di vita. Sangue a Silí, annullati tutti gli eventi della Sartiglia: lacrime in tutta l’Isola