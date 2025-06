Orrore a Quarto, in provincia di Napoli. Un uomo di 71 anni, Antonio di Gennaro, è stato ritrovato senza vita in una cassapanca del terrazzo di casa dei figli. Il 71enne era sparito dallo scorso 3 giugno, giorno in cui la sua compagna aveva sporto denuncia di scomparsa. Fermati per il delitto i figli dell’uomo, 34 e 42 anni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno portato al fermo dei due fratelli dopo una serie di prove che sarebbero state raccolte a loro carico. I due avrebbero prima narcotizzato e poi soffocato il padre per motivi economici, ma tutto è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul corpo della vittima è stata già disposta l’autopsia per ulteriori chiarimenti.