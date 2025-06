Una rinfrescata, con il caldo di questi giorni, potrebbe anche fare piacere. Ma quando arriva all’improvviso, maleodorante e tra i sedili di un autobus, il disagio prende il sopravvento. È quanto accaduto questo pomeriggio su un mezzo della linea 9 del CTM, partito da Decimomannu. A segnalare il curioso episodio è stata una ragazza, rimasta piuttosto perplessa per le condizioni del mezzo: “Acqua che cade da sopra con odore sgradevole, non garantisce la comodità di chi viaggia, i sedili bagnati, l’acqua scorre anche per terra”. Una situazione non solo spiacevole ma anche potenzialmente pericolosa, soprattutto per chi si trova in piedi o con difficoltà motorie. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla necessità di ridurre al minimo questi disagi, fondamentale per garantire a tutti un viaggio confortevole, anche nei tragitti più brevi.