Femminicidio a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. Emanuela Massicci, maestra di 45 anni, è stata uccisa dal marito Massimo Malvolta, 48 anni. Stando alle prime ricostruzioni, la 45enne sarebbe stata picchiata e soffocata, ma le cause esatte della morte saranno confermate dall’autopsia. Malvolta, poi, ha provato a togliersi la vita tagliandosi le vene. L’uomo si trova ricoverato in ospedale, piantonato dai carabinieri, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il dettaglio più atroce è che in casa erano presenti i figli della coppia, 5 e 10 anni, ora affidato ai nonni materni. Non è chiaro però cosa abbiano visto e sentito, così come è ignoto il motivo di tale violenza. A chiarirlo potrebbe essere proprio Malvolta, accusato di omicidio volontario aggravato.