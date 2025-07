Un delitto che non può che lasciare sgomenti quello della 44enne Griselda Cassia Nunez, uccisa con un colpo di pistola alla testa dal cognato Sandrino Spingardi, 71 anni. Una tragedia avvenuta durante la festa di compleanno della nipotina di 5 anni della vittima nel piccolo casolare a Marotta, frazione di Pesaro.

“La musica era troppo alta”, avrebbe spiegato il 71enne, che ha fatto irruzione nel giardino e ha aperto il fuoco, ferendo anche la figlia 28enne della donna, Kenia Cassia Vaca, madre della piccola festeggiata.

L’uomo ha rivelato che “Non volevo uccidere nessuno, ho sparato solo per spaventarli”. Sandrino viveva in una sorta di roulotte-baracca a pochi metri dalla casa in cui è accaduta la tragedia. Non risultano problematiche o incomprensioni pregresse fra il 71enne e la vittima. Dopo il delitto, Spingardi si è rifugiato nella roulotte e dopo diverso tempo nel tentare di calmarlo, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Gli altri bambini presenti sono fuggiti con le mamme a un centinaio di metri, dove abita Doriana Cenci, nonna di uno dei bimbi.