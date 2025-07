Settimo San Pietro, rubate le moto di due bambini: “Erano il regalo della promozione”. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione dove erano custodite e le hanno sottratte ai proprietari, l’appello del papà: “Se qualcuno avesse delle notizie in merito sarei grato se le comunicasse”. Ancora furti nell’hinterland cagliaritano, questa volta sono stati rubati 2 KTM 85 nuovi: i malviventi hanno agito durante la notte. Grande lo sconforto dei proprietari, due piccoli che avevano ricevuto in dono le moto come regalo per la promozione. Il genitore ha lanciato un appello sui social al fine di recuperare le due ruote rubate.