È emersa in queste ore la verità sulla morte Roberto Berti, trovato senza vita nella sua abitazione a Razora di Castel D’Aiano il 23 novembre 2024.

La moglie 81enne, Leda Stupazzoni, aveva allertato i soccorsi affermando che il coniuge era caduto dal letto. Dopo quasi di indagini, però, è arrivata la custodia cautelare per la donna. Sarebbe stata lei, infatti, a colpire per circa 40 volte il marito con dei cocci alla testa e al collo.

La versione della signora non aveva convinto che gli inquirenti e l’autopsia ha confermato i sospetti di morte violenta.

Stando a quanto emersi, fra i due anziani c’erano molto dissapori da anni.