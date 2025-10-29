Sembrerebbe stare meglio la cara amica di Beatrice Bellucci, morta la notte di venerdì scorso in un terribile incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. La ragazza, da sempre vicina a Beatrice, era alla guida della mini speronata dalla Bmw. Un impatto violentissimo contro un albero, che non ha lasciato scappo alla 20enne.

Come riportato da Il Messaggero, i medici che hanno in cura la giovane hanno confermato che “l’ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica”.

La ragazza è al momento indagata ma- si precisa – come atto dovuto per consentire al legale di essere parte attiva di tutti gli accertamenti.

Gli inquirenti, intanto, continuano le indagini su ciò che è accaduto quella notte e sarà proprio l’amica di Beatrice una testimone chiave che potrà far luce sull’incidente. Rimane al momento al vaglio l’ipotesi della gara clandestina in atto nel momento in cui Beatrice e la sua amica passavano su quella strada e sono attualmente sotto esame le immagini di video sorveglianza e le testimonianze per ricostruire la dinamica dello schianto.