Tragedia familiare a Melito, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 21 anni ha ucciso a coltellate il compagno 58enne della madre, ispettore di polizia in servizio al commissariato di Giugliano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la tragedia sarebbe avvenuta a seguito di una lite avvenuta a causa di un pappagallo domestico. Il 21enne avrebbe poi colpito l’ispettore con un coltello da cucina ferendolo al collo e al torace. Ad allertare il 118 la madre del giovane, che si trovava in casa al momento dell’aggressione. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il 58enne e troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è deceduto poco dopo. Il 21enne aveva provato a fuggire nascondendosi a Bacoli, nella casa del padre, ma è stato rintracciato dopo due ore dagli agenti. Dopo un lungo interrogatorio il giovane ha confessato ma continuano le indagini per fare piena luce sulla vicenda.