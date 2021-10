Ubriaco alla guida perde il controllo e colpisce un’auto in sosta: una denuncia a Villaspeciosa.

Ieri a Villaspeciosa i carabinieri della Stazione di Uta hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un quarantasettenne del posto. Questi, viaggiando a bordo della macchina di proprietà della madre, dopo aver perso il controllo del mezzo è andato a urtare contro una Citroen Picasso regolarmente parcheggiata a bordo strada, di proprietà di una 61enne del posto. I militari intervenuti per accertare le condizioni fisiche di chi era rimasto coinvolto in quel sinistro e accertarne le cause mediante rilievi tecnici, hanno anche sottoposto il protagonista dell’incidente ad accertamenti mediante etilometro, come prescritto dal codice della strada. Il risultato è stato positivo con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,32 g per litro alla prima prova e 1,20 alla seconda. La patente di guida del conducente del veicolo che ha causato il sinistro è stata ritirata. Di tale positività verrà informata la Prefettura di Cagliari per tutte le conseguenze che ne possano conseguire sulla patente stessa.