Sinnai, pusher 29enne arrestato dai carabinieri: in casa hashish, cocaina e marijuana.

Stamattina presso un’abitazione privata di Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne del posto, loro vecchia conoscenza. I militari, acquisita una segnalazione confidenziale sulle attività poste in essere dall’uomo, hanno organizzato un servizio a lui dedicato, lo hanno atteso per strada e lo hanno condotto presso la sua residenza, effettuando poi una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare in totale 61 grammi di hashish, 19,5 grammi di cocaina, e 90,3 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento in ovuli di cellophane termosaldati e 1900 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi al Tribunale di Cagliari.