Ubriaco alla guida a San Vito: denuncia e sequestro dell’auto per un 43enne

San Vito. E’ stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri in via Trieste per un normale controllo. Alla guida un 43 enne del posto, è apparso da subito poco lucido ai militari che hanno così deciso di sottoporlo all’alcoltest. Il risultato è stato 2,85 grammi per litro alla prima prova, 3,03 alla seconda e 2,92 ad una terza e definitiva. Insomma guidava con un tasso alcolemico circa sei volte il limite consentito. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, l’auto sequestrata. La patente non è stata ritirata perché non l’aveva con sè. Anche per questo è stato sanzionato.