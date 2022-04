Tutto pronto a Cagliari per il Cartoon Fest 2022

È tutto pronto per l’unica data per questo 2022 del Cartoon Fest, uno dei più grandi Festivalbar italiani sul mondo Fantasy e Cartoons, che ha scelto Cagliari e la Pasqua per l’edizione del 16, 17 e 18 aprile.

L’assessore Alessandro Sorgia: “In un momento di incertezza economica come questo, il CF 2022 rappresenta una piccola boccata d’ossigeno per le strutture ricettive locali e i ristoratori. Sono infatti tanti gli ospiti che arriveranno a Cagliari per passare una delle tre giornate della manifestazione. Ma che godranno dell’intero fine settimana Pasquale vivendo appieno tutte le attrazioni che la città offre”.

“Cartoon Fest – ha evidenziato l’esponente della Giunta comunale titolare delle le Attività produttive e Turismo – è tra le prime iniziative che aprono la stagione. Iniziative che si susseguiranno per portare la nostra città ad avere sempre maggiore gradimento per ospiti e turisti”.

Il Festival si terrà al Convento di San Giuseppe di via Paracelso. Per 3 giornate diventerà la casa di personaggi Disney e Marvel: principesse e supereroi, per far vivere emozionanti momenti e spensieratezza piccoli e anche grandi, con giochi e tornei.

Dalla mattina alla sera musica e animazioni, ma anche divertenti sfide videogiochi a cui possono partecipare tutte le famiglie sotto la guida attenta di Super Mario Bros e suo cugino Luigi. E per le le bambine, incontro e pigiama party con le principesse.

Tra corti e giardini, saranno dunque oltre 4.000 i metri quadrati allestiti per vivere il tradizionale picnic pasquale gustando le prelibate portate dei piatti della tradizione cagliaritana. Tutte servite in comodi formati street food.