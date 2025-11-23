Si moltiplicano da tutta Italia i riconoscimenti all’anestesista di Carbonia che lavora a Quartu Sant’Elena: grazie alla sua bravura ha già messo in cassa oltre 80 mila euro.

Dopo il professore di Selegas che, per giorni, ha monopolizzato il programma, ecco in campo un altro sardo capace di completare le frasi con poche vocali e consonanti. Un gioco storico che con Mike Bongiorno aveva incollato alla tv milioni di telespettatori e, ora, con Gerry Scotti e Samira, il successo è replicato. Ma, presentatori a parte, sono i concorrenti i veri protagonisti che fanno girare la ruota alla ricerca del premio da moltiplicare per le consonanti presenti nella frase da completare. E l’isola sta facendo la sua parte con dei campioni che, puntata dopo puntata, fanno schizzare lo share alle stelle e regalano emozioni a chi assiste al programma. Stasera nuova puntata e le previsioni sono scontate: il tifo per Stefano non mancherà.