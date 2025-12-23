Sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Villagreca e Serrenti, l’Anas ha aperto al traffico un tratto di circa un chilometro e mezzo di nuova carreggiata, dal km 31,100 al km 32,412, in direzione nord.

L’apertura del nuovo tratto rientra nel programma dei lavori in corso per l’ammodernamento di dieci chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Monastir e Serrenti, di cui tre chilometri sono stati conclusi e aperti al traffico tra Monastir e Nuraminis in entrambi i sensi. L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro. Il completamento dell’intero tratto è ipotizzabile entro la primavera del 2026.

