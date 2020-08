Tuerredda, la mega festa in rada a bordo di Lana, il panfilo da 107 metri: balli sfrenati davanti alla piscina (VIDEO)

Tuerredda, la mega festa in rada a bordo di Lana, il panfilo da 107 metri: balli sfrenati davanti alla piscina. Guardate il VIDEO del nostro Filippo Pau: la baia della magica Tuerredda illuminata ieri sera dalla super festa con tanti ospiti a bordo di Lana, con i garage aperti del panfilo firmato Benetti, uno dei più emozionanti del panorama nautico anche per il sistema di propulsione ibrida diesel-elettrico con cui è alimentato. Famoso appunto anche per la grande piscina, per la piattaforma dedicata all’atterraggio e al decollo dell’elicottero, per la Spa, e per un considerevole numero di yacht-toys e tender, come recita sul web la sua descrizione.

Una serata davvero da ricordare nella bellissima spiaggia di Tuerredda, un altro spot per l’Isola che scaccia una parte delle polemiche sul Covid: come ha dimostrato anche la presenza a Cagliari della barca Pasha 3 al Poetto, quella dei reali di Montecarlo con a bordo Pierre Casiraghi, la nostra Isola, anche nel Sud, è la meta più ambita anche dai vip. Perchè un mare così bello, non si trova da nessuna parte.