“Truzzu, sui rifiuti a Cagliari non hai risolto nulla: la città sporca nel segno della continuità”

Evviva !!! E vissero felici e contenti : i fans della Giunta Zedda e i fans della Giunta Truzzu. Nel segno della continuità. Rifiuti in strada cinque anni fa, con la movida selvaggia inaugurata dall’amministrazione di centro sinistra, rifiuti oggi con l’amministrazione di centro destra. Non fa differenza. E’ il contratto stipulato da Massimo Zedda e Company per gestire i rifiuti solidi urbani secondo un apposito regolamento , è il contratto che non si può modificare e adeguare alle mutate esigenze di governo e di vita della Città, secondo chi governa oggi questa partita fondamentale per la sicurezza della salute pubblica. Non si riesce a smuovere e migliorare nulla. Ecco, questa foto ne è il simbolo : come al solito, all’incrocio di Via Sassari con il Corso Vittoro Emanuele, proprio di fronte all’ERSU. Non cinque anni fa, ma venerdì 11 novembre 2022 alle ore 17,02. Alla salute nostra e loro. Prosit !!!

Marcello Roberto Marchi