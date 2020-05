“Troppo caos”, addio a viale Trento: il nuovo mercatino di Cagliari nascerà a Santa Gilla

Sospeso per l’emergenza covid il mercatino di viale Trento potrebbe non riaprire mai più. Troppi i disagi per i residenti della zona della città che va da via Battisti a via Simeto. Così le associazioni e il Comune sono al lavoro per trovare un’alternativa. Un mercatino del riuso ordinato, dove troverebbero spazio venditori di alimentari e hobbysti, non solo in grado di dare risposte alle esigenze di ambulanti e utenti. Un po’ come Porta Portese a Roma. Sarà la giunta comunale a decidere l’ubicazione del nuovo mercato. Ma c’è già un’idea: viale dei Giornalisti, parallela a via Santa Gilla.

“Dobbiamo cogliere questa opportunità per creare uno spazio in grado di aiutare gli ambulanti a sbarcare il lunario”, dichiara Marco Medda, presidente di Confesercenti Cagliari, “il nuovo mercatino potrebbe, opportunamente gestito, potrebbe anche diventare un’attrazione turistica”.