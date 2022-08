Tromba d’aria ad Assemini, un albero crolla dentro il canile: cani salvi per miracolo. È successo al Dog Hotel, in località Truncu Is Follas: la pianta, sradicata dal terreno dalla tromba d’aria, è precipitata non distante dalla zona delle cucce. A darne notizia sono gli stessi gestori della struttura: “Non ce l’ha fatta contro la violenta tromba d’aria di ieri: la nostra bellissima amica dalla chioma gialla ha ceduto. Era con noi da circa 30 anni e tutte le primavere ve la mostravamo in fiore”. Tutti i cani, stando a quanto si apprende, non hanno riportato ferite o danni.