Sestu, le lacrime di Gabriele: “Serra distrutta dal tornado e 15mila euro di danni”

Il tornado che ha colpito il sud della Sardegna non ha risparmiato nemmeno gli agricoltori. Gabriele Mereu, imprenditore, titolare di una serra a Is Crasu a Sestu, ormai non ha più lacrime: “Il tornado ha scoperchiato i pannelli di tutte le mie serre, molti sono distrutti e irrecuperabili”. Si trovava proprio nelle sue serre, Mereu, durante l’ondata di maltempo: “Scene terribili, altro che allerta gialla. Una parte delle piante sono al sicuro, ma tante coltivazioni non hanno più la protezione dalle intemperie. I danni ammontano almeno a quindicimila euro”, sospira l’agricoltore. Un’ulteriore mazzata, per lui: “Sono mesi in cui gli affari non vanno bene, quest’altro danno rischia di compromettere tutto il mio lavoro”. Anche perchè siamo già a metà agosto e settembre è dietro l’angolo: “Ci sarà il cambio di stagione e tante piante, se non coltivate in serra, moriranno”. Ed, economicamente, Mereu spera di non seguire il loro eventuale tragico destino.

“Sono assicurato, ma l’assicurazione non ripaga tutti i danni. Sicuramente dovrò aggiungere svariate migliaia di euro di tasca mia. La Regione deve aiutarmi con il bonus legato alle calamità naturali. È la mia unica ancora di salvezza”.