Trionfo Sardegna al Palio di Siena: vince Dino Pes “Velluto” in sella a Benitos

È Dino Pes “Velluto” il vincitore del Palio dell’Assunta per la contrada della Lupa, in sella al cavallo sardo Benitos. Per Dino Pes si tratta della prima vittoria in carriera al Palio di Siena. Il fantino sardo è nato a Silanus, 12 dicembre 1980. Due volte vincitore del Palio di Legnano e una volta del Palio di Asti, due volte del Palio di Fucecchio.

La vittoria di Pes rappresenta un record nella storia del Palio di Siena. Non era mai successo, infatti, che un fantino della sua età portasse a casa la vittoria. Con quello di oggi “Velluto” ha corso in totale 10 palii a Siena.

Tutti e dieci i cavalli anglo-arabi che hanno corso oggi sono stati allevati nell’isola. Sei su dieci erano i fantini sardi. Ecco le contrade oggi in gara coi cavalli e i rispettivi fantini:

Istrice: Viso d’Angelo montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, di Nurri.

Oca: Ares Elce montato da Carlo Sanna detto Brigante, di Sindia.

Selva: Tabacco (vincitore a luglio) montato da Andrea Sanna detto Virgola, di Oliena.

Lupa: Benitos montato da Dino Pes detto Velluto, di Silanus.

Onda: Canarinu montato da Sebastiano Murtas detto Grandine, di Ghilarza.

Chiocciola: Comancio montato da Giuseppe Zedde detto Gingillo, sardo d’origine per parte di padre.

Leocorno: Zentiles montato da Elias Mannucci “Turbine”.

Nicchio: Brivido Sardo montato da Federico Guglielmi “Tamurè.

Valdimontone: Veranu montato da Jonatan Bartoletti “Scompiglio”.

Civetta: Zenis, montato da Enrico Bruschelli “Bellocchio”.