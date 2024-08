Terribile schianto sulla Statale 130, Gianluca Aramu muore a 52 anni dopo un mese di coma

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Addio a Gianluca Aramu, dopo un mese di coma è deceduto all’ospedale Brotzu dove era ricoverato dal giorno dell’incidente stradale sulla Ss 130, all’altezza della rotatoria di Elmas. Aveva cinquantadue anni e viveva a Elmas. Lavorava come meccanico alla Autoservice, Aramu, aveva deciso di seguire le orme lavorative del padre. Era rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra vettura il 22 luglio scorso. Uno dei due veicoli si era addirittura ribaltato mentre l’altro ha colpito una barriera spartitraffico. Pesantissimo era il bilancio dei feriti: sei, tutti portati all’ospedale. Aramu si trovava in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, che avevano dovuto estrarre dalle lamiere tutti gli occupanti delle vetture per poterli affidare alle cure del 118.

Numerose le ambulanze piombate sulla Statale insieme alle forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi tempestivi le condizioni dell’uomo sono state da subito definite gravissime, sino a oggi, quando il suo cuore ha smesso di battere. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici sui social, Aramu era molto conosciuto sia a Cagliari che in provincia e in molti hanno deciso di ricordarlo col suo soprannome: “Fai buon viaggio, Minestrone”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)