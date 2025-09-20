Tremate, tremate, i furbetti davanti alla pizzeria Tandem sono tornati: decine di auto in sosta vietata in barba ai controlli. La Polizia Municipale in questi giorni non è tornata a multare nella giungla di via Dante ed ecco il risultato: tantissime auto più di prima insieme agli scooter paralizzano la strada con altissimo rischio di incidenti nella notte. Una vera e propria zona franca dove ci si arroga il diritto di parcheggiare comodamente proprio in mezzo alla carreggiata. Ora la palla passa di nuovo al comandante Pierpaolo Marullo della Polizia Locale: qualcuno afferma che è così da tanti anni, ma allora lo stesso comportamento di potrebbe tenere in ogni zona della città? No, perchè esiste un codfice della strada. E a soli 100 metri di distanza, ci sono centinaia di parcheggi blu che la notte sono gratis.