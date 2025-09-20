Cagliari, il commovente saluto delle ambulanze al grande soccorritore Chico Pais: sirene in azione. Davanti alla Chjiesa di La Palma decine di ambulanze a sirene spiegate giunte da tutta la Sardegna per l’ultimo dolce saluto a Chico Pais, il veterano del 118 morto nei giorni scorsi.“ Oggi viviamo un dolore profondo, di quelli che tolgono il fiato e lasciano senza parole. Nessuno di noi era pronto e nessuno potrà mai colmare il vuoto immenso che lasci dietro di te.

Hai contribuito alla creazione del mondo del soccorso, hai creato legami, speranza, coraggio. Hai seminato valori che continueranno a crescere e a vivere grazie al tuo esempio”, le parole dei tanti volontari giunti in un sabato di fine estate per salutare Chico Pais nel migliore dei modi.