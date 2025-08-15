Tragedia questa notte sulla provinciale che collega Terracina a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Come riporta Il Messaggero, due fratelli gemelli di 16 anni e un loro amico sono stato investiti da un’auto pirata. Uno dei due gemelli è morto, mentre il fratello è rimasto illeso. Ferire poco gravi, fortunatamente, per il loro amico, trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina.

Stando ad una prima ricostruzione, i tre ragazzi si trovavano in vacanza con le famiglie e stavano rientrando al residence quando l’auto è sopraggiunta, travolgendoli.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno acquisto le immagini delle telecamere di video sorveglianza nella speranza di poter rintracciare il conducente.