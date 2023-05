Tre gattini dentro una scatola a Cagliari, appello a Radio Zampetta Sarda

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, TRE GATTINI DI 30 GIORNI ABBANDONATI IN UNA SCATOLA SOTTO LA PIOGGIA, CERCANO ADOZIONE DEL CUORE

Continuano gli abbandoni di gattini piccolissimi, addirittura anche sotto la pioggia, la crudeltà umana non ha limiti!

Sono stati trovati fradici in mezzo alla strada dentro una scatola, a Cagliari.

Si tratta di tre maschietti e una femminuccia (uno dei maschietti è deceduto stanotte purtroppo)

Stiamo provvedendo a curare gli occhietti e a fargli fare le solite visite di routine per capire se stanno bene

Hanno bisogno di una casa,di una famiglia e di calore umano

Aiutateci per favore.

Adozioni responsabili, vita in sicurezza e accettati come membri della famiglia.

Info +39 346 325 8647

