Travolta da un’auto mentre porta a spasso il cane a Tortolì, muore una 51enne

È morta dopo due ore di agonia Beatrice Ubaldi, insegnante 51enne originaria delle Marche ma, da tempo, residente a Tortolì. La quarantunenne è stata travolta in via Pirastu da una Fiat Panda guidata da un uomo di Lanusei, mentre stava portando a spasso il cane. L’impatto è stato tremendo, l’animale è morto subito e lei dopo due ore, durante le quali i soccorritori del 118, arrivati sulla Statale 198, hanno cercato in tutti i modi di rianimarla. Le ferite riportate, però, sono state troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere prima dell’arrivo in ospedale. Professoressa alle superiori e amante della musica, una valida pianista e cantante: ecco chi era Beatrice Ubaldi, i suoi colleghi la ricordano su Casteddu Online con le lacrime agli occhi.