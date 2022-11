Sicurezza a Cagliari, la linea dura del Comune: vietato bere la birra sulle panchine in piazza

Acquistare una birra e per un sorso su una panchina di piazza Yenne o piazza Garibaldi? Non si potrà più fare. Almeno se sarà approvato il “regolamento di polizia e sicurezza urbana”, già approvato dalla giunta Truzzu e in discussione nella commissione comunale Sicurezza prima del definitivo via libera del consiglio comunale, atteso entro la fine del 2022.

Secondo l’opposizione ci sono aspetti di buon senso, ma altri insostenibili. Il regolamento approva i daspo urbani per i cafoni della malamovida e anche per i parcheggiatori abusivi in centro. Al via anche una stretta sull’elemosina che sarà vietata “quando è chiesta, in modo insistente e tale da arrecare disturbo o molestia esponendo cartelli o fingendo menomazioni fisiche, avvalendosi dell’impiego di minori o animali. Quando si condiziona la libertà di movimento altrui, ponendosi in modo insistente o frapponendosi, nei parcheggi, tra l’autovettura e l’automobilista o un passeggero”. Ma anche quando “si esercita nei pressi dei semafori e degli incroci causando intralcio alla circolazione veicolare e in condizioni di ebbrezza alcolica o da stupefacenti”.

A far insorgere l’opposizione anche l’articolo 9 sul consumo delle bevande alcoliche che al punto 2 “dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, vieta di consumare o detenere in luogo pubblico, al fine del consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, con esclusione del consumo effettuato presso gli spazi concessi agli esercizi di somministrazione e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati”.

“Ancora oggi non ci sono le condizioni per votare favorevolmente un regolamento sulla sicurezza urbana. Troppo restrittivo e illiberale”, dichiara Marco Benucci, consigliere comunale dei Progressisti, “basti pensare che per quanto riguarda lo street food non si può accompagnare una bibita alcolica di qualunque gradazione, quindi anche una birra, ad un panino o ad una semplice pizzetta in qualsiasi ora della giornata e su tutto il territorio pubblico quindi una panchina o una strada. Per quanto riguarda chi chiede le elemosina se sono seduti con un cartello sono sanzionabili, se hanno un animale da compagnia e affezione sono sanzionabili. I padroni dei cani, anche quelli di piccola taglia”, aggiunge, “dovranno girare con la museruola costantemente da utilizzare all’occorrenza. Poi per quanto riguarda le spiaggia cittadine bene vietare il fumo in tutte le spiagge cittadine, male perché ancora non sono state attrezzate le aree fumatori. Per i panni non potranno più asciugare all’aperto se lo stillicidio dell’acqua cade sulla strada pubblica o aree aperte al transito esempio nei centri storici. Queste e tante altre cose da sistemare”, conclude, “non ci permetterebbero di votare serenamente questo regolamento sulla sicurezza urbana”.