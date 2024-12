È stata una tragedia quella che si è consumata oggi nell’area di servizio Q8, lungo viale Cottoni, a Sorso, nel sassarese. Un camion adibito alla raccolta differenziata ha travolto e ucciso una donna, rimasta incastrata sotto il mezzo. La vittima, Anna Loi, aveva 72 anni.

Secondo quanto ricostruito finora, l’incidente è avvenuto mentre il camion stava entrando nell’area di servizio a bassa velocità per ritirare i cassonetti della spazzatura. La donna, per cause ancora da chiarire, è stata investita dal mezzo e non ha avuto scampo, morendo sul colpo. Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il camion, un dettaglio che ha reso ancora più drammatica la scena.

Il conducente del camion, sotto choc per quanto accaduto, ha dichiarato ai soccorritori di non aver visto la donna. La polizia locale è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’incidente per avviare i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Al momento, non si escludono errori o distrazioni da parte dell’autista, ma le indagini sono ancora in corso.

Il dramma ha sconvolto la comunità locale, dove la vittima era conosciuta. In attesa degli sviluppi, resta il dolore per una morte tragica e improvvisa.