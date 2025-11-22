Tragedia oggi sulla statale Palermo-Sciacca. Tre auto si sono scontrate: stando a quanto ricostruito, una Punto avrebbe invaso la corsia opposta. Come riporta Diretta Sicilia, il sinistro è avvenuto in un momento di forte di maltempo con freddo e pioggia.

Nell’impatto sono state coinvolte 6 persone: purtroppo, un ragazzo di soli 18 anni, Kevin Di Paola, è morto. Una ventenne è stata trasportata in gravi condizioni al trauma center Villa Sofia mentre altre 4 sono ricoverate al Policlinico ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto i carabinieri e i vigli del fuoco che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica.