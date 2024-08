Tragico schianto dopo una festa, Riccardo muore a 22 anni in un incidente: era a 2 km da casa 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una serata in compagnia come se ne fanno tante, soprattutto in estate, per un ragazzo di soli 22 anni, Riccardo Fanti. Una festa a Noceto, vicino Parma, poi il ritorno verso casa. Riccardo avverte anche i suoi genitori con un breve telefonata, di quelle fatte per tranquillizzare chi ci aspetta con ansia, “Sono arrivato”. Poco dopo, quando ormai Riccardo si trovava a 2 km di distanza dall’arrivo, lo schianto. La sua Audì è sbandata contro un edificio finendo poi contro il palo di un semaforo. Per il 22enne, morto sul colpo bel violento impatto, non è stato possibile fare nulla. Dalle prime informazioni, non sembra ci siano altre auto coinvolte. Toccante il ricordo del vicesindaco di Gattatico, Gianni Maiola:

“Riccardo viveva con i genitori, loro lo avevano chiamato al telefono mentre stava tornando e lui li ha tranquillizzati spiegando che ormai era arrivato. L’incidente è avvenuto poco dopo”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Il ragazzo aveva la compagnia di amici a Parma, principalmente, lì aveva studiato all’Iti e manteneva molti legami. Aveva giocato a calcio in diverse squadre, anche nel Gattatico, poi con il Covid aveva rallentato e aveva ricominciato con una squadra degli amatori”. Riccardo oltre ad avere la passione per il calcio lavorava già in un’azienda meccanica, la Ram service, insieme al fratello maggiore.