Tragedia a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Una bimba di 15 mesi é morta a seguito dei traumi riportati in un incidente sulla provinciale 134. Stando ad una prima ricostruzione la piccola si trovava in auto con la madre quando- per cause ancora da accertare- la vettura è finita contro un muro.

Inutile, purtroppo, la corsa verso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, la piccola non ce l’ha fatta.

Fuori pericolo, invece, la madre. La polizia si sta occupando dei rilievi di rito.