Prenderà il via sabato 31 Maggio e proseguirà nella giornata di domenica la prestigiosa rassegna al Parco di “Sa Punta” di Sarroch, per un fine settimana all’insegna della passione per i motori, della musica dal vivo, della buona cucina, unite alla valorizzazione delle bellezze del territorio. Sarà infatti possibile visitare il “Nuraghe Sa Dome S’ Orcu” e la Villa Siotto.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori a partire dal giornata di sabato con l’esposizione delle auto e moto d’epoca / tuning, con inizio alle ore 8.30 per proseguire con il servizio navetta per le

visite guidate, l’apertura degli spazi espositivi e gli stands street food.

Intorno alle 13.30 è previsto il pranzo conviviale con l’intrattenimento musicale e dalle ore 21.30 la musica dal vivo con diversi gruppi che si alterneranno sul palco.

Nella giornata di domenica primo giugno si partirà dalle 8.30 con l’esposizione delle Auto e moto d’Epoca a cura dell’Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna e del Gruppo Old Cars Friends; saranno presenti anche le auto tuning ed il “Gruppo Franco Spano”.

A seguire, l’apertura degli spazi espositivi e gli stands street food. Proseguirà inoltre il servizio navetta per le visite guidate al “Nuraghe Sa Dome S’ Orcu” e la Villa Siotto.

Alle ore 11.30 spazio allo “Stuntman Show” con Giampaolo Sassu ed a seguire il pranzo conviviale accompagnato dalla musica dal vivo. Nel pomeriggio proseguiranno le visite guidate ed alle 17.00 si terrà

un’altra sessione dello “Stuntman Show” con Giampaolo Sassu.

Inizierà invece alle ore 17.30 il “Concorso Pin up anni 50” con l’intrattenimento musicale a tema.

In serata, si terrà la cena conviviale ed a partire dalle ore 21.30 inizierà la musica dal vivo.

L’evento è organizzato dal “Motoclub SS 195” con il patrocinio del Comune di Sarroch.