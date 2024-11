Tragico incidente nella notte sulla Ss 130 a Iglesias: muoiono due 17enni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias, grave incidente stradale sulla strada Statale 130.

Intorno all’una di questa notte la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias è intervenuta a seguito di un incidente stradale sulla strada Statale 130, all’altezza dello svincolo di immissione per l’abitato di Iglesias,

Per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in un violento impatto, un’auto e un ciclomotore con a bordo due ragazzi minorenni.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi il personale medico sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto alle prime cure e controlli da parte del personale sanitario ed è risultato in stato confusionale