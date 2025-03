Non ce l’hanno fatta Abel Ayala Anchundia, 38 anni, ed Elisa De Nardi, 40, due dei tre scialpinisti travolti dalla valanga ieri mattina a Forcella Giau, fra Cortina d’Ampezzo e la Val Fiorentina. Non in pericolo di vita il fratello 51enne di Elisa, attualmente in ospedale. Le due vittime erano state ricoverate d’urgenza in ipotermia e con gravi traumi. Anchundia, statunitense di origini dell’Ecuador, è stato trasportato a Mestre mentre De Nardi all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

L’allarme era stato dato da un quarto escursionista. Grande dispiegamento di forze per rintracciare gli sfortunati amanti della montagna: 40 i soccorritori impegnati nelle ricerche, elisoccorso e unità cinofila.